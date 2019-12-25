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ЦБ предложил создать банковский вклад для бедных
Сегодня, 9:22
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ЦБ предложил создать банковский вклад для бедных

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Предполагается, что каждый малоимущий россиянин сможет открыть только один такой вклад.

Центробанк России предлагает создать специальный банковский вклад для людей с малым доходом. Как пишут "Известия", сумма такого вклада должна быть ограниченной.

Как отметила зампредседателя Банка России Ольга Полякова, процентная ставка такого вклада должна быть привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции. При этом лишь один такой вклад сможет открыть каждый малоимущий россиянин.

Отмечается, что в некоторых европейских странах схожие банковские продукты уже существуют. Причем процентные ставки по ним выше рыночных, а банки их самостоятельно менять не могут. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов.

Ранее мы писали, что в некорпоративном секторе доходы россиян упали почти на 20%. 

Фото: pixabay 

Теги: банковский вклад для бедных, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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