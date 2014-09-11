ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

Израиль уведомил об операции в ливане.

Израильские военнослужащие из сил местной армии (ЦАХАЛ) сообщили о ликвидации при помощи воздушного удара командира элитного специального подразделения "Радван" организации "Хезболлах" Али Джамаля ад-Дина Джавада. Операция осуществлена в южной части Ливана. В пресс-службе уточнили, что миссия для местных ВВС была проведена в районе населенного пункта Эбба. Специалисты добавили, что устранение иностранного боевика "значительно сужает" возможности шиитского движения "по осуществлению террористической деятельности".

... Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по военной структуре и террористическому объекту "Хезболлах" в районе Кфаркелы" в южной части соседней страны. пресс-служба ЦАХАЛ

США заявили о непричастности к ликвидации командира "Хезболлах" Шокра.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости