Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло отправку "черных ящиков" украинского Boeing во Францию

Расшифровкой бортописцев займутся в Киеве.

Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло отправку "черных ящиков" Boeing во Францию. Речь идет об устройствах, которые относились с сбитому Ираном украинскому лайнеру. По данным представителя бюро, аппараты будут переданы на изучение киевским специалистам. Об этом сообщили в "ТАСС".

Ранее агентство ILNA заявило о решении следователей передать бортописцы Парижу. При этом журналисты отметили, что расшифровка полученных сведений будет вестись на территории Украины. Данные об участии в данном процесс Франции подтвердили сотрудники местного бюро по безопасности гражданской авиации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing.

