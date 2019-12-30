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Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло отправку "черных ящиков" украинского Boeing во Францию

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Расшифровкой бортописцев займутся в Киеве.

Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло отправку "черных ящиков" Boeing во Францию. Речь идет об устройствах, которые относились с сбитому Ираном украинскому лайнеру. По данным представителя бюро, аппараты будут переданы на изучение киевским специалистам. Об этом сообщили в "ТАСС".

Ранее агентство ILNA заявило о решении следователей передать бортописцы Парижу. При этом журналисты отметили, что расшифровка полученных сведений будет вестись на территории Украины. Данные об участии в данном процесс Франции подтвердили сотрудники местного бюро по безопасности гражданской авиации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing.
 

Теги: boeing, авиакатастрофа, иран, франция, черный ящик
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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