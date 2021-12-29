Бросившему файер в полицейского на протестной акции москвичу дали пять лет колонии

Прокурор просил для него восемь лет.

Участнику несогласованной акции, которая прошла в конце января прошлого года в российской столице, дали пять лет колонии. Мужчина бросил файер в сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Было установлено, что 21-летний Вячеслав Игумнов в районе улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое изделие и бросил его в полицейских. Обвиняемый признал вину в содеянном.

Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ – о хулиганстве и применении насилия к представителям власти. Ему назначили наказание в виде пяти лет с отбыванием в колонии общего режима. Государственный обвинитель просил для него восемь лет тюрьмы.

Ранее В Крыму возбудили дело против нескольких членов террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"* (*запрещена на территории РФ).

Видео: СК РФ, Telegram / РИА Новости