Бросившего гранату в жилой дом в Северодонецке военнослужащего ВСУ осудили на 15 лет

Боец ВСу будет находиться в колонии строгого режима.

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам заключения украинского военнослужащего из 111-й бригады территориальной обороны ВСУ Александра Митина. Иностранец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Судебная инстанция согласилась с позицией государственного обвинителя. Известно, что мужчина бросил гранату в многоквартирный жилой дом в городе Северодонецк. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы Главной военной прокуратуры РФ. Известно, что 19 мая 2022 года боец находился на огневой позиции на крыше одного из зданий по улице Маяковского.

С целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры и уничтожения имущества мирных граждан бросил гранату РГД-5 в сторону расположенного напротив многоквартирного жилого дома. пресс-служба ГВП России

В результате взрыва пострадало жилье и имущество одного из горожан.

Бойца ВСУ приговорили к 28 годам колонии за убийство мирных жителей Мариуполя.

Фото и видео: Следственный комитет России