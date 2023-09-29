Бойца ВСУ приговорили к 28 годам колонии за убийство мирных жителей Мариуполя

Дмитрий Скоропупов пытался убить трех человек, но один из пострадавших выжил.

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Скоропупов приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Генеральной военной прокуратуры страны. Специалисты отметили, что 33-летний мужчина являлся водителем 2-й роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Его признали виновным по статьям за убийство двух гражданских лиц в городе Мариуполе. Военное преступление совершено организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти. Также иностранец виновен в покушении на убийство, в жестком обращении с мирным населением на оккупированной территории.

Он признан виновным по части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 356 УК РФ. пресс-слуба ГВП РФ

Судебная инстанция установила, что осужденный солдат ВСУ в апреле 2022 года, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, расстрелял трех прохожих. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте, но одному удалось спастись.

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Фото и видео: Следственный комитет России