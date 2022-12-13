Британский премьер считает, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров

Риши Сунак рассказал о помощи ВСУ.

Британский премьер-министр Риши Сунак считает, что украинский кризис закончится за столом переговоров. Об этом чиновник рассказал на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном. В Лондоне полагают, что западные поставки оружия для Вооруженных сил Украины помогут киевскому режиму укрепить позицию государства перед началом серьезных переговоров с Москвой. Сейчас задачей союзников Риши Сунак считает отправку военной помощи и подготовку украинских военнослужащих для сражений.

Разумеется, это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина. Мы должны поставить их в наилучшую позицию для таких переговоров в подходящий и разумный для них момент. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Премьер Сунак заявил, что Британия и Франция договорились обучать украинских морпехов.

Фото и видео: YouTube / Sky News