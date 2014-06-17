Борис Джонсон объяснил, почему Лондон поддерживает суверенитет Киева.

Британский премьер призвал помнить о победившей нацизм "русской крови". Такое мнение Борис Джонсон высказал во время выступления на банкете лорд-мэра Лондона. Спикер добавил, что королевство выступает за поддержку национального украинского суверенитета, но при этом это делается не ради вражды с Москвой.

Поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Чиновник заметил, что Британия теснее сотрудничает с теми, кто разделяет со страной ценности и побуждения. Лондон имеет приверженность к свободе и демократии, которая сейчас наблюдается во взглядах Киева и большей части европейского региона.

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Фото: YouTube / Guardian News