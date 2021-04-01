Британец Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса

Наемник пожалел, что находился в составе украинских войск.

Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса и России за то, что являлся частью украинских Вооруженных сил. Соответствующее заявление иностранец сделал после того, как у него "открылись глаза" на обстрелы, происходящие на территории Донецкой народной республики. Мужчина пояснил, что стал свидетелем артиллерийских ударов по центру Донецка.

Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной.Бог свидетель - мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... Эйден Аслин, британский наемник

Осужденный на смертную казнь в ДНР уточнил, что весь вчерашний день провел на полу, так как била артиллерия. По мнению Аслина, ВСУ пытались попасть по тюремному зданию. Мужчина рассказал, что чувствовал взрывную волну, а также слышал, что снаружи сыпались осколки. Британец считает, что то, что ранее от считал вражеской пропагандой, на самом деле оказалось правдой.

Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт