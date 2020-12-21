Британский министр заявил, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

Пока нет данных о влиянии нового штамма COVID-19 на смертность.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах. Заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.

Мы знаем, что он уже есть в других странах. Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании

Ранее в ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма COVID-19 на смертность. Об этом рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович. По её словам, данные, полученные от британских учёных, говорят о том, что мутация вируса в Великобритании сделала его более заразным.

Видео: news.sky.com