Саджид Джавид рассказал об отмене проекта сертификата о вакцинации для англичан.

Британские власти отказались от идеи введения паспортов вакцинации в Англии. Об этом в эфире местного телеканала BBC рассказал министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид. Чиновник подчеркнул, что говорит о документах для вакцинированных граждан, дающих право посещать ночные клубы и массовые мероприятия.

Я рад подтвердить, что мы не будем реализовывать эти планы. Саджид Джавид, глава Минздрава Великобритании

Напомним, что ранее предполагалось, что в Англии с конца сентября власти будут вводить сертификаты о прививках от коронавируса. В данном регионе проживает свыше 80% всего населения королевства. Власти одной из четырех административно-политических частей (Шотландии) заметили, что с 1 октября сделают обязательным ковид-паспорт для посещения массовых мероприятиях. Получить сертификат можно будет как на бумажном, так и электронном носителе. Он будет подтверждать иммунный статус гражданина при помощи QR-кода.

Власти Британии рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19.

Фото и видео: BBC

