Кир Стармер призвал Запад как можно быстрее дать Киеву гарантии по безопасности.

Великобритания готова отправить собственные войска на украинскую территорию в качестве гарантий безопасности для киевского режима и с целью урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер, публиковав авторскую статью для местной газеты The Daily Telegraph. Иностранный политик указал на то, что Лондон намерен играть ведущую роль в ускорении работы над предоставлением Украине гарантий по безопасности. Уже сейчас страна имеет обязательство по выделению около 3,8 миллиардов долларов Киеву ежегодно на период до 2030 года.

Мне нелегко говорить об этом. Я чувствую очень высокую ответственность, связанную с тем, что британским военнослужащим потенциально может быть причинен вред. Но любая роль в оказании помощи Украине с целью обеспечения ее безопасности помогает гарантировать безопасность нашего континента. Кир Стармер, премьер-министр Британии

Кир Стармер заметил, что вопрос будущего Украины имеет экзистенциальное значение для всего европейского региона. Он призвал страны коллективного Запада увеличить расходы на оборону. В Британии уверены, что союзникам требуется продемонстрировать мировой общественности, что они серьезно настроены в сфере безопасности и несут определенное бремя на своих плачах. В Лондоне заявили, что лидер Белого дома Дональд Трамп прав, когда выдвигает требования к ЕС по тому, чтобы они играли более существенную роль в НАТО.

Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине, заявил Стармер.

Фото: YouTube / Keir Starmer