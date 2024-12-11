Кир Стармер рассказал о готовности помогать Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил местным журналистам из телеканала Sky News о том, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по разрешению украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе осуществления рабочего визита в Киев. Глава правительства Соединенного Королевства отметил, что не исключает того, что Британия развернет в регионе собственные войска в целях поддержания мира.

Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины. Кир Стармер, премьер-министр Британии

Ранее иностранное издание Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве Лондона сообщало о том, что политические лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на украинскую территорию после окончания регионального конфликта. Источники указали, что кир Стармер "еще не полностью" склоняется к данной инициативе, в то время как глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон продолжает продвигать свое предложение.

Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля.

Фото и видео: YouTube / Sky News



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