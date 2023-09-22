Британия выступила против применения военной силы в Нагорном Карабахе

Тарик Ахмад высказал Баку ряд требований.

Великобритания призывает Азербайджан воздержаться от использования военной силы в Нагорном Карабахе, а также урегулировать региональный конфликт путем мирного диалога. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности Всемирной организации сделал заместитель министра по иностранным делам Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

Хотя мы признаем вопросы суверенитета и территориальной целостности, военная сила не может применяться для разрешения напряженной ситуации между общинами. Прямой диалог - единственный путь обрести по-настоящему устойчивый мир. Тарик Ахмад, зампостпреда Британии в ООН

Иностранный дипломат выразил надежду на то, что между сторонами возобновятся переговоры с участием представителей "карабахских армян". По словам Тарика Ахмада, такое мероприятие необходимо ради обеспечения прав и безопасности всех жителей региона. В Британии считают, что дальнейшее насилие лишь подорвет хрупкий прогресс между Баку и Ереваном.

Посол РФ заявил, что российские дипломаты в Великобритании не нарушают Венскую конвенцию.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций