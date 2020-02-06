Великобритания покинула Европейский союз 31 января.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Британия решила снять с России отдельные торговые санкции. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Отмечается, что послабления коснутся лишь антидемпинговых пошлин на алюминиевую фольгу. Также санкции снимут с ферросилиций, металлических и чугунных труб, стальных и чугунных трубных фитингов.

При этом Лондон планирует оставить наложенные Евросоюзом пошлины на ряд других российских товаров.

Напомним, что Великобритания окончательно покинула Европейский союз 31 января.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти.

Видео: YouTube / Europe Video Productions, Misk Travel Guide