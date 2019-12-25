Читатели Express отреагировали на случай в Черном море с кораблем Evertsen.

Британцы призвали Нидерланды не дразнить русского медведя. На сайте местного издания Express читатели прокомментировали информацию о сопровождении российскими истребителями голландского фрегата Evertsen в акватории Черного моря. Некоторые из пользователей напомнили иностранцам о недавнем инциденте с эсминцем НАТО Defender у мыса Фиолент. MakeBritainGreat считает, что в следующий раз российские военные предупредят о том, что потопят корабль.

Россия вызывает панику, серьезно? А что этот голландский корабль делал прямо у ее берегов? пользователь с ником nomayor

Thor"sHammer отметил, что британский корабль был первым из тех, кто решился дразнить "русского медведя". При этом, по словам читателя издания, когда капитан корабля понял, что ему будет трудно защитить экипаж, то он поспешно покинул российские территориальные воды. Британец полагает, что голландцы решили показать подобный маневр, но им пришлось развернуться от России как только "медведь начал рычать".

Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео.

Фото: Pixabay.com,