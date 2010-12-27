Брэд Питт впервые публично прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

С момента расставания прошло почти три года.

Бред Питт признался, что он виноват в разводе с Анджелиной Джоли. Актер отметил, что это пошло экс-супругам на пользу, передала "Gazeta.SPb".

По словам голливудской звезды, он сделал выводы и в дальнейшем не допустит подобного. Питт утверждает, что смог вынести из инцидента опыт, более того, это подтолкнуло его к созданию фильма. Актер рассказал об этом перед премьерой картины "К звездам".

Пара развелась в 2016 году. Анджелина Джоли и Бред Питт были вместе 20 лет, однако только два из них женаты. О причинах расставания бывшие муж и жена так и не рассказали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Александр Петров заявил о желании сделать паузу кинокарьере.

Фото: Бред Питт / Instagram