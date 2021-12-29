Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Политолог рассказал о том, когда РФ будет готова к вооруженному конфликту.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил о том, что до войны между Россией и Западом осталось две недели. Такое мнение специалист высказал в эфире программы на местном телеканале "НАШ". При этом вариант развития событий, при котором Москва атакует территорию Киева, он назвал маловероятным. дальнейшее развитие ситуации между сторонами конфликта эксперт решил не прогнозировать.

До эскалации осталось две недели. Не факт, что на Донбассе. Я уже говорил, что Россия не заинтересована поджигать Донбасс, потому что это ее границы. Но до нового витка эскалации между Россией и Западом осталось две недели. Руслан Бортник, политолог

Спикер отметил, что готовность России к вооруженному конфликту через две недели регламентируется внутренними российскими военными и политическими процессами. Бортник заметил, что на Украине уже давно никто не понимает политическую жизнь соседнего государства.

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Фото и видео: YouTube / НАШ

