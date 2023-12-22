Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине

Глава МИД ЕС напомнил об обещаниях коллективного Брюсселя к Киеву.

Европейский союз сталкивается с проблемами при реализации обещаний по предоставлению военной помощи Вооруженным силам Украины, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам снарядов армии киевского режима. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал министр по иностранным делам и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель.

К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов. Между обещаниями и делами у нас есть проблемы. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что Москва считает, что поставки вооружений для ВСУ мешают мирному урегулированию регионального конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние с Россией.

В ЕС обсудят разблокирование военного финансирования Украины.

Фото и видео: European Commission