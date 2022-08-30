Он отметил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине "не улучшается". Об этом он рассказал перед началом неформальной встречи глав минобороны стран ЕС в Праге.

По его словам, на встрече будут обсуждать нынешнюю ситуацию на Украине. Он также подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. При этом Боррель отметил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву.

Ранее Боррель заявил, что министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия на Украину.

Фото и видео: European Commission