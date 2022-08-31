Боррель выступил за сохранения контактов между простыми людьми в ЕС и России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за сохранения контактов между простыми людьми в союзе и России. Его слова приводит ТАСС.
По словам Борреля, главы МИД стран ЕС не примут никаких практических решений по визам. Он подчеркнул, что на встрече в Праге постараются достичь политического решения.
Главы МИД ЕС обсудят, как им строить отношения с Россией после начатой Москвой спецоперации на Украине.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Ранее Боррель заявил, что министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине.
Фото и видео: European Commission
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