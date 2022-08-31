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Боррель выступил за сохранения контактов между простыми людьми в ЕС и России

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Он подчеркнул, что на встрече в Праге лидеры МИД стран ЕС постараются достичь политического решения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за сохранения контактов между простыми людьми в союзе и России. Его слова приводит ТАСС.

По словам Борреля, главы МИД стран ЕС не примут никаких практических решений по визам. Он подчеркнул, что на встрече в Праге постараются достичь политического решения.

Главы МИД ЕС обсудят, как им строить отношения с Россией после начатой Москвой спецоперации на Украине.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее Боррель заявил, что министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, контакты, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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