Боррель выступил за сохранения контактов между простыми людьми в ЕС и России

Он подчеркнул, что на встрече в Праге лидеры МИД стран ЕС постараются достичь политического решения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за сохранения контактов между простыми людьми в союзе и России. Его слова приводит ТАСС.

По словам Борреля, главы МИД стран ЕС не примут никаких практических решений по визам. Он подчеркнул, что на встрече в Праге постараются достичь политического решения.

Главы МИД ЕС обсудят, как им строить отношения с Россией после начатой Москвой спецоперации на Украине. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее Боррель заявил, что министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине.

Фото и видео: European Commission