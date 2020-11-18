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Боррель: министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине

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По его словам, страны готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится.

Министры обороны Евросоюза подтвердили готовность помогать Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

На прошедшей неформальной встрече все министры стран ЕС единогласно согласились поддержать Украину. По словам Борреля, страны готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится. Также глава дипломатии ЕС заявил, что сообщения о прекращении поставок вооружений Украине являются ложными.

Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине "не улучшается".

Видео: YouTube / euronews

Теги: евросоюз, жозеп боррель, помощь, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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