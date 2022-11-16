Боррель: в ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России

Глава дипломатии ЕС рассказал о шест пунктах соглашения.

В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Чиновник выступил перед СМИ по завершению Совета министров по обороне и иностранных дел, которое состоялось днем 15 ноября. Спикер уточнил, что коллеги на фоне украинского кризиса одобрили документ из шести пунктов. Боррель добавил, что на текущий момент нет ясности о том, столько и как будет продолжаться конфликт.

Этот подход к отношениям с Россией обсуждался с целью достижения консенсуса. Государства-члены согласились с подходом, несмотря на некоторые разногласия по терминологии Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

В первую очередь речь шла о совместных усилиях по российской изоляции на глобальной арене. В этот пункт входит санкционное давление, а также недопущения того, что страны могут обходить ограничения, вводимые против Москвы. Жозеп Боррель рассказал о важности привлечения к ответственности России из-за нарушений международного права. Общеевропейский подход предусматривает оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий мирового кризиса и военная поддержка киевскому режиму. Далее речь шла о тесном взаимодействии с участниками НАТО и другими организациями по вопроса защиты существующего миропорядка, основанного на правилах. Жозеп Боррель подчеркнул, что страны ЕС отвергают идею о сферах влияния, которая должна остаться в прошлом. Он призвал обеспечивать устойчивость, продовольственную и энергетическую безопасность, защищать критически важную инфраструктуру, уделять внимание региональной обороне.

В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias