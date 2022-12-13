Боррель призвал подождать последствий ордера на "арест" Путина

Глава МИД ЕС оценил решение МУС Гааги по российскому лидеру.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности в регионе Жозеп Боррель призвал СМИ подождать последствий ордера Международного уголовного суда в Гааге на "арест" российского президента Владимира Путина. Такой комментарий местным журналистам в Брюсселе дал иностранный специалист, выступая на полях саммита глав министерств по иностранным делам ЕС, проводимого в Брюсселе. Дипломат подчеркнул, что речь идет об очень важном факторе, который меняет "игру".

Решение МУС в отношении Владимира Путина — очень важное событие, фактор, меняющий игру. Я знаю, что российские власти отклоняют это решение МУС, говорят о том, что Россия не подписывала этот договор. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Дипломат предложил прессе посмотреть на практические последствия этого решения Гааги. По словам Жозепа Борреля в том случае, если российский президент Владимир Путин посетит одну из 123 стран, которые подписали Римский статут (основополагающий документ МУС), то в этом случае он "должен быть немедленно арестован".

Боррель допустил, что министры ЕС могут не утвердить план поставок снарядов Киеву.

Фото и видео: European Commission