Боррель допустил, что министры ЕС могут не утвердить план поставок снарядов Киеву

Глава МИД ЕС рассказал о необходимости договориться о совместных закупках для ВСУ.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности по региону Жозеп Боррель допустил, что министры по иностранным делам и обороны Евросоюза могут не утвердить план поставок боевых снарядов киевскому режиму в Брюсселе. Соответствующее заявление эксперт сделал во время прибытия на саммит перед местными журналистами. Специалист полагает, что требуется договориться о совместных закупках, которые будут отправляться Вооруженным силам Украины "быстро и в большом количестве".

Если министры не договорятся сегодня по предложенному мной плану из трех шагов объемом €2 млрд, это будет проблемой для поставок оружия на Украину. Я надеюсь, что план будет утвержден. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной.

Фото и видео: European Commission

