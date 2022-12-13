Боррель признал, что без поставок оружия Киеву конфликт сразу закончится

Глава МИД ЕС назвал причины регионального конфликта.

Если коллективный Запад прекратит поставлять оружие Вооруженным силам Украины, то киевский режим "сдастся через несколько дней". Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире испанского телеканала La Sexta сделал глава европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. Эксперт рассказал, что в случае отказа международных союзников помогать ВСУ региональный кризис завершится немедленно. Однако в настоящее время не наблюдаются признаки скорого завершения конфликта в регионе.

Тогда Украина сдастся в течение нескольких дней. И все, окончена. Но каким образом? С пораженной, оккупированной страной <...>. Так ли мы хотим завершить? Вот почему мы должны продолжать помогать Украине Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По мнению европейского дипломата, причиной продолжения конфликта и отсутствия мирных переговоров между Киевом и Москвой является решение российских властей продолжать свою специальную военную операцию до тех пор, пока ее цели не будут выполнены.

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга.

Фото и видео: Telegram / La Sexta