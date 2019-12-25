Глава дипломатии ЕС рассказал об ограничених на въезд в зону Шенгена.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не может полностью изолироваться от россиян. Соответствующее мнение чиновник высказал в рамках пресс-конференции в Праге. Он добавил, что региональное содружество планирует заниматься регуляцией потока приезжающих в ЕС туристов из РФ.

Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт заметил, что в выступлениях представителей ряда стран ЕС слышал о том, что от визита в европейские государства граждане РФ не станут более демократичными. Однако вопрос запрета на въезд в регион не являлся темой обсуждения министров иностранных дел 31 августа. Чиновники согласовали лишь ряд элементов, которые помогут странам контролировать поток въезжающих россиян.

Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине.

Фото и видео: