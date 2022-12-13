Боррель: ЕС активно оказывает поддержку СМИ - иноагентам в России

Глава МИД Евросоюза сообщил о помощи российским СМИ-ингоагентам.

Глава европейской дипломатии, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что руководство ЕС активно оказывает поддержку российским СМИ, которые признаны на территориюю страны иностранными агентами. В ходе выступления в Брюсселе на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией, эксперт счел, что на самом деле эти российские медиа "говорят правду". Евросоюз помогает этим изданиям, но не может говорить о том как именно. В противном случае это могло бы сыграть СМИ "дурную услугу".

Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter.

Фото и видео: European Commission

