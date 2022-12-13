Боррель признал, что 2022 год "не был плохим" для российской экономики

Глава МИД ЕС напомнил о росте цен на энергоносители.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero признал тот факт, что за 2022 год российская экономическая система серьезно не пострадала от западного санкционного давления. Он подчеркнул, что прошлый год не стал плохим для Москвы, несмотря не все старания коллективного Запада. Эксперт напомнил о том, что на текущий момент стоимость энергетических носителей вернулась к тем показателям, которые в мире фиксировались до момента начала проведения специальной военной операции на Украине.

Прошлый год для российской экономики не был плохим годом. Потому что цены на энергоносители взлетели. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В ЕС напомнили о том, что регион смог избавиться от энергетической зависимости от России. Жозеп Боррель добавил, что раньше 40% европейского природного газа поступало из России, теперь речь идет только о шести процентах.

Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети.

Фото и видео: www.ondacero.es