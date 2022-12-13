Боррель предложит генсеку ООН быть посредником по Украине

Глава МИД ЕС выступил с мирной инициативой между Москвой и Киевом.

Глава европейской дипломатии, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен предложить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать официальным посредником для организации мирных переговоров по Украине. Соответствующую инициативу дипломат внес на рассмотрение европейскими депутатами в Страсбурге. Он выступил на пленарном заседании местного парламента. По мнению Борреля, для достижения мира и стабильности в регионе Запад должен наращивать военную поддержку киевского режима и делать больше, чем уже было сделано для ВСУ.

Нужно победить в войне и в то же время прилагать все возможные дипломатические усилия. Это не противоречивые вещи. Нужно параллельно усиливать нашу помощь и дипломатические усилия. Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины.

Фото и видео: YouTube / Reuters

