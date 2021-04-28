Боррель перепутал Россию и Турцию на выступлении в Европарламенте

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель перепутал Россию и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление в Европарламенте.
Выступление, посвященное отношениям ЕС и Москвы, началось со слушаний об обстановке на границе России с Украиной. Также были затронуты дипломатический конфликт с Чехией и ситуация вокруг Алексея Навального.
Развитие наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться.
Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза
Ранее мы сообщали, что в МИД России заподозрили Чехию в нарушениях международных договоров.
Видео: YouTube / European Comission
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