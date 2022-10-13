Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции

Дипломат из ЕС призвал переубеждать воздержавшиеся от принятия решений страны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен числом воздержавшихся стран по антироссийской резолюции по референдумам о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к составу РФ. В рамках выступления на открытии Европейской дипломатической дипломатии в бельгийском городе Брюгге спикер заметил, что в целом Евросоюз доволен тем результатом, который был зафиксирован сегодня на чрезвычайном специальном заседании Генеральной Ассамблеи, так как "за" высказались 140 участников мероприятия.

Но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять… Для меня это слишком много. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали, кроме России, также Белоруссия, Сирия, Северная корея (КНДР), Никарагуа. По словам Жозепа Борреля, у Евросоюза есть много работы ради того, чтобы переубедить в их позиции воздержавшихся.

Фото и видео: European Commission

