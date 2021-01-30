Он считает, что в этом вопросе необходимо действовать выборочно.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян. Об этом он рассказал на международной конференции в испанском городе Сантандер.

Боррель считает предложение запретить россиянам выдачу виз противоречивым. По его словам, в этом вопросе необходимо действовать выборочно. Глава дипломатии ЕС отметил, что не стоит разрешать въезд в европейские страны крупнейшим российским бизнесменам.

Есть много россиян, которые хотят покинуть страну и не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее замглавы МИД Польши потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Видео: European Commission