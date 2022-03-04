Боррель не исключил остановку ЕС импорта энергоносителей из ЕС

Регион может остановить поставки углеводородов и газа из РФ.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил остановку импорта российских энергоносителей из ЕС из-за конфликта на Украине. Такие сведения министр по иностранным делам предоставил местным журналистам во время своего прибытия на встречу глав МИД НАТО. Мероприятие проводится в Брюсселе. Европа считает возможным прекращение поставок углеводородов и газа из РФ в регион.

Мы будем рассматривать все варианты. Вы могли наблюдать, что санкции были на повестке дня, поэтому те меры, принятие которых никто не ожидал, были приняты. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Такое решение глава государства принял в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик Донбасса о помощи.

Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России.

Фото и видео: European Commission