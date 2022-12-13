Глава МИД РФ обвинил Москву в крупной кампании по дезинформации.

Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии Евросоюза, представитель по иностранным делам и политике безопасности сделал в ходе выступления на конференции в Брюсселе, посвященной вопросу борьбы с дезинформацией. Эксперт призвал идти вперед по пути ограничений в отношении Москвы и российской прессы.

Делая это, мы не нападаем на свободу слова, а защищаем свободу слова. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Эксперт считает, что руководство ЕС должно действовать более амбициозно, укрепляя собственную устойчивость к манипуляции данными. Жозеп Боррель пояснил, что во внешнеполитической службе союза работаю механизмы по обнаружению дезинформации и противостоянию ей. По мнению дипломата, регион делает недостаточно для этого. Он призвал определять источники распространения, акторов.

Боррель: ЕС активно оказывает поддержку СМИ - иноагентам в России.

Фото и видео: Европейская комиссия