Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военные поставки Киеву

Глава МИД ЕС рассказал о заявках на компенсацию военных поставок ВСУ от стран-членов ЕС.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель выступает за увеличение специального фонда ЕС, необходимого для компенсации военных поставок Украине. Соответствующее заявление в рамках прибытия на встречу министров оборонных ведомств стран-членов ЕС сделал глава МИД ЕС Жозеп Боррель. Эксперт пояснил, что запросы на компенсацию от государств за уже совершенные поставки для ВСУ достигли 10 миллиардов евро.

Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был сформирован Брюсселем в марте 2021 года. Он создан ради попыток предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов.

Боррель заявил, что тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с путём евроинтеграции.

Фото и видео: YouTube / European Commission