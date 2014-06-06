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Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой
Сегодня, 12:18
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Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой

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В ЕС рассказали, что упустили шанс сближения РФ с Западом.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал обещание Украине и Грузии членства в НАТО ошибкой Запада в отношениях с Россией. Такое мнение специалист высказал в интервью для телеканала TF1. Эксперт добавил, что страны совершили и ряд других ошибок.

Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По словам Борреля, это ошибки, давать те обещания, которые после Североатлантический военный альянс не может реализовать.

Премьер Венгрии: в ЕС готовы участвовать в переговорах о прекращении огня на Украине.

Фото: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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