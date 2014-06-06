Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал обещание Украине и Грузии членства в НАТО ошибкой Запада в отношениях с Россией. Такое мнение специалист высказал в интервью для телеканала TF1. Эксперт добавил, что страны совершили и ряд других ошибок.
Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
По словам Борреля, это ошибки, давать те обещания, которые после Североатлантический военный альянс не может реализовать.
Премьер Венгрии: в ЕС готовы участвовать в переговорах о прекращении огня на Украине.
Фото: European Commission
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