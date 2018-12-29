Боррель: на саммите ЕС утвердят увеличение Фонда мира для поддержки Украины

Глава дипломатии Евросоюза оценил темы, которые страны обсудят в Брюсселе 15 декабря.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что на саммите ЕС страны-участницы окончательно утвердят увеличение Фонда мира дополнительно еще на два миллиарда евро для поддержки киевского режима. Соответствующее заявление чиновник сказал местным СМИ во время своего прибытия на мероприятие, организованное в Брюсселе. Он пояснил, что из данной структуры производится поддержка украинских властей деньгами, которые идут на вооружение.

Сегодня будет окончательно утверждено расширение Фонда мира на два миллиарда евро, чтобы увеличить поддержку Украины. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что последний в 2022 году саммит стран Евросоюза проходит в четверг 15 декабря в Брюсселе. Лидеры стран-участниц обсуждают конфликт на Украине, а также энергетическую ситуацию в регионе и общие планы на следующий год.

Боррель: репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции.

Фото и видео: European Commission

