Боррель: Репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции

Глава дипломатии ЕС оценил скандал в Европарламенте.

Репутация Евросоюза на международной арене зависит от расследования коррупции внутри регионального содружества. Соответствующее заявление глава дипломатии Жозеп Боррель сделал в ходе выступления на форуме в Брюсселе, посвященного правам человека. Таким образом он прокомментировал мировой скандал, в котором был замешан Европейский парламент. Спикер подчеркнул, что сейчас над этим "смеются люди". Он призвал не скрывать проблему, а показать, как серьезно политическое руководство к ней относится.

"Ха-ха, вы говорите о коррупции в моей стране, а посмотрите, что происходит у вас!". По крайней мере, мы тут раскрываем и реагируем, есть ответственность. Это большая разница. Но мы должны быть очень бдительны… Наш внешний авторитет зависит от того, как мы решим эту ситуацию. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

На прошлой неделе Бельгия провела несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции. Они связаны с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, под подозрение попала заместитель председателя ЕП, греческий политик Ева Кайли. Власти страны изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки депутата.

Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Commission