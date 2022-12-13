Боррель заявил, что ЕС окончательно откажется от российских энергоресурсов до конца года

В ЕС рассказали о влиянии санкций на экономику России.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал журналистам о том, что конца года все страны ЕС, за исключением Венгрии, избавятся от российских энергетических ресурсов. Об этом специалист рассказал участникам мероприятия, проведенного на площадке испанского международного университета. Гость уточнил, что экономическая система РФ за счет введенных западнвх антироссийских санкций "заплатит высокую цену" из-за украинского кризиса.

К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель: на саммите ЕС утвердят увеличение Фонда мира для поддержки Украины.

Фото и видео: European Commission