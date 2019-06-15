Боррель дал понять, что не боится распространения украинского конфликта на ЕС

Глава МИД ЕС напомнил о вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

Жозеп Боррель дал понять, что не опасается распространения украинского конфликта на страны Европейского союза. Соответствующее заявление перед местными журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС. Он отреагировал на вопрос СМИ, заданный перед началом профильного заседания министров по обороне. Корреспонденты просили у спикера указать, не переживает ли Боррель о том, что эскалация кризиса в результате совершаемых ударов вглубь России приведет к его распространению на страны ЕС, например Финляндию, Швецию или Польшу,

Конфликт уже касается всех. Он с геополитическими последствиями, никто не может избежать их. Конфликт изменил мир и начал новую эпоху. Давайте отвечать на реальную ситуацию и сохранять единство стран ЕС и поддержку Украины. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель вновь подтвердил, что американские власти разрешили использовать свои ракеты на дальность до 300 километров вглубь России. Иностранец выразил разочарование в том, что лишь часть стран ЕС последовали примеру Вашингтона.

Боррель: часть стран ЕС разрешила удары вглубь РФ, не объявляя об этом.

Фото и видео: European Commission