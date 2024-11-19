Глава МИД ЕС напомнил о решении Белого дома по ракетам ATACMS.

Некоторые страны Европейского союза разрешили использовать собственное оружие армии киевского режима для совершения воздушных ударов вглубь российской территории из Украины, при этом не объявляя публично о таком постановлении. Соответствующее заявление перед местными журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Он прокомментировал вопрос СМИ, заданный перед началом профильного заседания министров по обороне.

США приняли важное решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 км. В ЕС - это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель публично оскорбил Трампа.

Фото и видео: European Commission