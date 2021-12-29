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Боррель: Евросоюз тесно сотрудничает с США по консультациям с РФ о безопасности

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Глава дипломатии ЕС отметил, что не раз общался по телефону на эту тему с главой Госдепа США.

Европейский союз тесно сотрудничает с Соединенными Штатами по консультациям с Россией о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи глав минобороны стран ЕС в Бресте (Франция).

По его словам, в международном объединении глубоко убеждены, что ни одно решение по данному вопросу не будет обсуждаться и приниматься без тесного сотрудничества с Европой.

Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Он подчеркнул, что неоднократно общался по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кроме этого, с высокопоставленными лицами в Вашингтоне контактировали и коллеги-министры, отметил Боррель. 

Ранее в МИД РФ призвали НАТО прекратить поставки оружия Украине.

Видео: European Comission

Теги: гарантии безопасности, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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