Боррель: ЕС создает центр анализа информационных угроз

Глава МИД ЕС рассказал о том, что регион пытается противостоять "дезинформации" Кремля.

Евросоюз создает центр анализа информационных угроз. Соответствующее заявление в ходе выступления на международной конференции по предотвращению и борьбе с дезинформационными угрозами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии региона, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Эксперт отметил, что сформированная структура займется сбором и анализом о манипулировании сведениями. Эксперт пояснил, что создание центра было прописано в оборонной программе "Стратегический компас". Эта инициатива, по словам Борреля, необходима для защиты демократических ценностей.

Я хочу объявить о создании нового централизованного ресурса для сбора информации по угрозам, иностранным информационным манипуляциям. Этот центр позволит делиться информацией, опытом и знаниями, аналитиков... Это долгосрочная борьба, нам необходимы инструменты. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Верховный представитель ЕС напомнил коллегам о том, что сбор дезинформационных материалов помогал руководству ЕС в вопросе введения санкционного давления против тех граждан, которые пытались манипулировать информацией и распространять такие сведения по территории Евросоюза.

Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter.

Фото и видео: European Commission