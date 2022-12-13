Боррель: ЕС считает, что Китай пока не поставляет оружия России

Глава МИД Евросоюза оценил украинский кризис.

Брюссель считает, что Китай пока не поставляет оружие России. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной экспертной конференции во Флоренции, посвященной состоянию Евросоюза, сделал руководитель европейского министерства по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Конечно, Китай находится на стороне России, но он не поставляет ей оружие, пока, во всяком случае. И он мог бы сыграть позитивную роль в этом конфликте. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: ЕС считает единственным мирным планом по Украине план Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV