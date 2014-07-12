Боррель: ЕС должен усилить свои возможности сдерживания для предотвращения войны

По его словам, это является необходимостью для всей Европы.

Евросоюз должен усилить свои возможности сдерживания для предотвращения войны. Об этом заявил глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на внеочередной пленарной сессии Европарламента.

По его словам, это является необходимостью для всей Европы. Боррель призвал страны-члены ЕС подумать о возможности предоставлять вооружения третьим странам. Он отметил, что к Европейскому фонду мира относятся деньги самих государств.

Мы заявляем, что мы Евросоюз, у нас мирные силы, мы не можем предоставлять оружие кому-то еще. Да, мы можем. Да, мы это сделали. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии Евросоюза

Ранее Боррель заявил, что ЕС должен быть готов платить цену за санкции.

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