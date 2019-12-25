Боррель: ЕС должен быть готов платить цену за санкции

Глава дипломатии призвал сокращать зависимость от газа РФ.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть готов платить цену за антироссийские санкции. Об этом чиновник рассказал журналистам на брифинге в Брюсселе. Мероприятие дано по завершению экстренного заседания министров по обороне НАТО. Эксперт уверен в том, что страны Евросоюза столкнутся к экономическими последствиями из-за ограничений против Москвы.

Не думайте, что мы можем делать все, что хотим без последствий. Но если мы не заплатим эту цену сегодня, то заплатим намного больше завтра. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

В частности, Боррель видит возможности в снижении зависимости региона от российского газа. Это приведет к турбулентности на мировом рынке, росту цен на энергоносители, а колебания в стоимости придется оплачивать потребителям. Пока что ЕС зависим от природного газа, идущего от РФ и планирует уменьшать эту зависимость как можно быстрее.

Боррель: санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву.

Фото: European Commission