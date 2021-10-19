Премьер Великобритании оценил отношения с Китаем.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что он не синофоб. Такое заявление чиновник сделал в интервью изданию Bloomberg TV. Говоря о китайских инвестициях в местную экономику, спикер заметил, что не испытывает неприязни ко всему китайскому. Премьер напомнил журналистам о том, что несколько раз посещал КНР в то время, когда занимал пост мэра Лондона. Свои рабочие поездки он назвал "фантастическими".

Я не собираюсь вам говорить, что правительство Великобритании будет поднимать на вилы все предложения из Китая. Конечно, нет. Китай занимает огромную долю в нашей экономической жизни и будет там еще долго, наверное, всегда. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Эксперт напомнил, что Пекин занимает в экономической жизни Великобритании значительную долю. При этом Джонсон призвал соотечественников не быть наивными в вопросах того, как нужно смотреть на ключевую инфраструктуру королевства, атомную энергетику, 5G-технологи. В Лондоне подчеркнули, что несмотря на сложности в отношениях двух стран и спорных моментах, связанных с Гонконгом, уйгурами, Далай-ламой, торговые связи продолжают расширяться.

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Фото и видео: YouTube / Bloomberg Politics