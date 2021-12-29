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Большой Каменный мост в Гатчине закрыли на ремонт
Сегодня, 12:56
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Большой Каменный мост в Гатчине закрыли на ремонт

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В настоящий момент неизвестно, когда завершат работы.

В Гатчине с 17 января начинаются работы по восстановлению Большого Каменного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Гатчина". 

В связи с работами в парке создали обходной маршрут через Зверинские ворота и по набережной Павловского канала. Сквозной проход через Захаров остров временно закрыт. 

В настоящий момент неизвестно, когда завершат работы. Сотрудники музея принесли извинения горожанам за временные неудобства.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"

Теги: большой каменный мост, гмз гатчина, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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