Большой Каменный мост в Гатчине закрыли на ремонт

В настоящий момент неизвестно, когда завершат работы.

В Гатчине с 17 января начинаются работы по восстановлению Большого Каменного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Гатчина".

В связи с работами в парке создали обходной маршрут через Зверинские ворота и по набережной Павловского канала. Сквозной проход через Захаров остров временно закрыт.

В настоящий момент неизвестно, когда завершат работы. Сотрудники музея принесли извинения горожанам за временные неудобства.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"