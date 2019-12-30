Там пенсионеров накормят бесплатными обедами.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге к 9 мая откроют большой "Добродомик". Об этом сообщают организаторы в соцсетях.

Авторы проекта намерены ежедневно дарить пенсионерам 1500 бесплатных обедов. Организаторы попросили петербуржцев помочь им в постройке помещения большого "Добродомика".

"Вместе мы смогли построить первый "Добродомик", просим объединения - самый незначительный вклад каждого - очень значим в общем деле!", —сказано в сообщении.

Орагнизаторы намерены до 13 января собрать 100 тысяч рублей, чтобы приобрести строительные материалы. Где откроется новый "Добродомик" пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, как помочь благотворительным организациям в Петербурге.

Фото:ДОБРОДОМИК - БЛАГОДАРНЫЕ ОБЕДЫ ПЕНСИОНЕРАМ/вк